Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi. Normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini, özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az sıkıntı ile atlattığımız gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Maske, mesafe, temizlik kavramlarını unutmamalıyız.

"İhtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz"

Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının da salgını yenmesi gerekiyor. Hamdolsun hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz.

Ülkemizde yaşayan istisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz.

"Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmaması için gerekeni yapacağız"

Salgın sonrası yeniden şekillenecek üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne çıkması için sağlık ve ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmaması için gerekeni yapacağız.

Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz.

Darbelerin, cuntaların, vesayetin pençesinden kurtarıp her alanda yerli ve milli zihniyetin hakim olması için borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir.https://t.co/BtPtDKWFvo pic.twitter.com/UOGC4lbb68 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2020

Bilindiği gibi halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor ve sonuçları milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantıda aldığımız kararlar ise şu şekilde;

Normalleşmede yeni adımlar

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren kurallar kapsamında hizmet vermeye başlayacakltır.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refaketinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Ayrıntılar gelecek...