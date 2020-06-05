Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Millet bahçelerinin şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile inşasında görev alanları tebrik ediyorum.

Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek.

Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet behçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 millet bahçesine ulaşıyoruz.

2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik hamlesi kısa bir süre içerisinde sabote edilmiştir. Türkiye'nin şehircilik geçmişi istikrarsız bir şekilde ilerledi. Türkiye 1990'lı yıllara artık bu yükü taşıyamaz hale gelmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse 4'te 3'ü kaçak yapı konumundaydı. Türkiye'nin hemen her yerinde benzer bir durum söz konusuydu.

Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir.

Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik. Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Bu hafta sonu da 15 ilimizde kısıtlama uygulanacaığı ilan edilmişti fakat aldığımız değerlendirmeler kararı yeniden ele almamıza neden oldu. Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz. Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.

Hizmet siyasetimizin çıtasını daha da yükseğe çıkartarak ülkemize eser üretmeye devam edeceğiz.

Savunma sanayiinde hepsi birbirinden önemli projelerimiz artık sonuçlanma aşamasına geldi.

Askerimiz Libya'da kuzey Irak'ta, İdlib'de, terörle mücadelede destan yazıyor. Son birkaç gün içerisinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyor.