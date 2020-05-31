Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

- Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

- 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

- Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...