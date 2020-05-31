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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
- Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.
- Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.
- 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.
- Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 19:37
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