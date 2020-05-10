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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı metro tünelleri açılışında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum.
Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.
Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:34
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