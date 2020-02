Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

“12 yılda 74 bin kişiye eğitim verildi”

AK Parti 19’uncu Dönem Siyaset Akademisinin ülkemize, milletimize, partimize hayırlı olmasını diliyorum. Akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-i selim sahibi kadrolar yetiştirmenin yolu, her alanda olduğu gibi, siyasette de eğitimden geçiyor. Siyaset Akademisi projesiyle amacımız, ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere, bunun için gereken teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden AK Parti Siyaset Akademisinde, bugüne kadar 74 bin kişiye eğitim verildi.

Yeni dönemde de 26 büyükşehir, 11 il merkezi ve 2 ilçe olmak üzere toplam 39 noktada 12 bine yakın katılımcısıyla Siyaset Akademimiz, en geniş iştirakle faaliyetini yürütecek. “Siyaset Akademide Başlar” sloganıyla gerçekleştirilecek 9 haftalık eğitimi tamamlayan katılımcılardan, yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlara Başarı Sertifikaları verilecek.

Anayasadan dış politikaya, ekonomiden medyaya, tecrübe paylaşımından kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede verilen derslerin, katılımcılara çok önemli katkıları olacağına inanıyorum ve görüyorum. Akademiye eğitim için başvuranların üçte ikisinin teşkilatlarımızda görev almayan kişilerden oluşması, burada geleceğin siyasetçilerinin yetişeceğine işaret ediyor.

“AK Parti’nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır”

Van’daki 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ile Kütahya’daki 70 yaşındaki çiftçi Siyaset Akademisi çatısı altında buluşuyorsa, burada bir ışık, bir cevher, bir umut var demektir. Milletimizin gösterdiği büyük teveccüh, ülkemizin geleceğinin AK Parti’de görüldüğünün en bariz ifadesidir. AK Parti’nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır. Derdi ülke ve millet olan her kardeşimiz, bu çatının altında kendine yer bulacağından emin olmalıdır.

“Gençlik kollarında siyasete atılan arkadaşlarımızdan her seviyeye gelmiş olanlar var”

AK Parti’nin gençlik kollarında siyasete atılan arkadaşlarımızdan bugün genel başkan yardımcılığından milletvekilliğine, il başkanlığından belediye başkanlığına kadar her seviyeye gelmiş olanlar var. Aynı şeklide kadın kollarımızda siyasete girip de, en üst görevlere kadar çıkanlar bulunuyor. İlk defa Siyaset Akademisi ile bu çatının altına girip de, bugün her seviyede sorumluluk üstlenmiş kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Bu tablo, AK Parti’nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

“Vatandaşlarımız ne kadar siyasi partilerde görev alırsa siyasetin kalitesi o derece artar”

Ülkemizde bir süredir, bilinçli bir şekilde siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Hâlbuki siyaset, ülkeye ve millete hizmet etmenin en etkili yollarından biridir. Ne kadar çok vatandaşımız siyasi partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar. Yıllarca “halka rağmen halk için” anlayışıyla milletin değerleriyle savaşanların tamamen tasfiyesini ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. AK Parti’nin üye sayısının 10,5 milyona yakın olmasıyla gurur duymamızın sebebi, bu rakamın milletimizin siyasetle ilişkisinin gücünü gösteriyor olmasıdır.

“Teşkilatlarımızın kapı kapı dolaşarak kalpleri fethederek yeni üyeler kazanmasını çok önemsiyoruz”

Siyasi parti üyeliği, gönüllülük üzerine kuruludur. Gönlünü kazanamadığınız kimseyi partinize üye yapamazsınız. Hukuki olarak engeli olmayan her bir vatandaşımızı potansiyel üye adayımız olarak görüyor ve partimizin çatısı altına davet ediyoruz. Bunun için teşkilatlarımızın kapı kapı dolaşarak, vatandaşlarımıza ulaşmasını, davamızı anlatmasını, icraatlarımızı paylaşmasını, sonuçta da kalpleri fethederek yeni üyeler kazanmasını çok önemsiyorum. Önümüzdeki dönem, üye çalışmasıyla vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya, Siyaset Akademisi eğitimleriyle kadrolarımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönem Siyaset Akademimizin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum.

“Makamlar en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır”

Geleceğin siyasetçi ve siyaset kademelerinin yönetici adayları olan sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici bir uğraştır. Siyasetteki makamlar ilanihaye orada bulunmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Ben siyasetçiyim, Cumhurbaşkanıyım, başbakanım, bakanım... Buraya oturdum bu koltuktan kalkmayacağım diye bir şey yok. Ama orada Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanıyor. Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Hala geliyorsunuz, bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok çektirdiniz. Bu millet bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.

Tarih boyunca nice büyüklü-küçüklü hükümdarlar, nice şan-şöhret sahipleri gelip geçmiştir. İster mütevazı köyünde olsun, ister ülke ve hatta dünya çapında olsun, bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalmıştır. 'İnsan odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözü, hepimizin temel ilkesi olmalıdır.

“Makamlar milletin emaneti”

Siyaset yapılırken elde edilen makamların, milletin emaneti olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli, hakkını vermek için gayret göstermeliyiz. Üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuz her imkânda, beli bükülmüş ihtiyardan henüz doğmamış çocuğa, tüyü bitmemiş yetimden biçare mazluma kadar herkesin hakkı vardır. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyen kişiden siyasetçi de, yönetici de olmaz. Sadece makam için, sadece para için, sadece nefsini tatmin için siyaset yapanlar, gün gelip de kenara çekilmek zorunda kaldıklarında unutulup gitmeye mahkûmdur. Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi, günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır, mücadele eder. Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz, Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle donattık. Eserimizin olmadığı il yok. Eksiklerimiz vardır doğrudur ama yaptıklarımızın onlarla mukayese dahi edilemez. Üstlendiğiniz görevler sebebiyle ne kadar yükselirseniz yükselin, asli işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın.

“Kibir en tehlikeli bataklıdır”

Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Bizim medeniyetimizde ve dinimizde böyle bir şey yoktur. Buraya saplandığınızda, artık iflah olmanız mümkün değildir. Yüreğinizden merhamet, beden dilinizden samimiyet, yüzünüzden tebessüm, dilinizden tatlılık, işinizden hasbilik eksik olmadığı sürece, siyasette önünüz hep açık demektir. Sınırlarınız, Allah’ın emirleri ve milletin beklentileridir.

“Milli iradeyi hiçe sayarsanız halkın ve Hakkın rızasına nail olamazsınız”

Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı-helali umursamazsanız, alicenaplığı terk ederseniz, ne yaparsanız yapın halkın ve Hakkın rızasına nail olamazsınız. Bizim milletimiz, bu ayrımı çok iyi yapar. Seçimden seçime kapısına gelen ile her gün yanında olanı asla aynı tutmaz. Muteber siyasetçi; ilindeki, ilçesindeki insanların dertleriyle dertlenip, sıkıntısıyla üzülen, hizmet etmek, eser vermek için çırpınan kişidir. Böyle davranmayan siyasetçi değil, -affınıza sığınıyorum- siyaset şarlatanıdır. Adaletin olmadığı bir yer, oksijensiz dünya gibidir; orada yaşanılmaz. Her işinizde adaleti gözetirseniz, siyaseten küçülmez, tam tersine sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görür, notunuzu verir, günü geldiğinde de yerini gösterir.

Ayrıntılar geliyor...