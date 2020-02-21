Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Görüşmeyle hayırlı bir adım atmayı temenni ediyorum"

Bu akşam 18.00'de Putin ile görüşmem olacak. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim bu zulmü durdurmadığı sürece biz oradan çekilmeyiz. Bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmayı temenni ediyorum.

"150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi"

Orada yoğun bir savaş devam ediyor. 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi, çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs, 2 doçkalı pikap imha edildi. Mücadele kararlı şekilde devam ediyor.

"Hafter bizim için bir muhatap değil"

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Meşru olan lider Serrac'tır. Libya halkıyla 500 yıla yakın bir dostluğumuz var.