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14.02.2020 - 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14.02.2020 - 11:22
Çin'den tahliye edilen 42 kişi taburcu edildi
14.02.2020 - 09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ne ise Keşmir odur
14.02.2020 - 08:40
İdlib'de 63 rejim unsuru daha etkisiz hale getirildi
14.02.2020 - 02:26
Yüksek yapılaşmaya son verecek düzenleme yasalaştı
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Haber Giriş:
14 Şubat 2020 Cuma 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşuyor.
Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:12
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