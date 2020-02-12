Vatanımız ve milletimizin bekası için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz İstiklalini korumak için nice çetin imtihanlardan geçmiş bir milletiz. Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalci güçlerin Anadolu'da barınamayacakları tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Şehrin dörtte üçünün yanması pahasına düşmanı bu topraklardan söküp atan o güzel insanlara ve sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Yenilgiye uğrattığı düşmanı önüne katıp kovalayan Maraş'ın üzerine 12 Şubat sabahı güneş bir başka doğmuştur. İşgal yıllarında maruz kaldığı o mezalim zamanında Maraş halkının yaşadığı o acılar hala tazedir.

Ayrıntılar gelecek...