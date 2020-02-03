Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmasında mutabıkız
Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest ticaret anlaşması konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile mutabık kaldıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
- Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
- Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi.
- Serbest ticaret anlaşması konusunda Zelenskiy ile bu konuda mutabık kaldık. Kısa sürede iş dünyamıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi ümit ediyoruz.
- Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
Etiketler: Ukrayna serbest ticaret anlaşması türkiyeSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 20:20
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