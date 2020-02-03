Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

- Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi.

- Serbest ticaret anlaşması konusunda Zelenskiy ile bu konuda mutabık kaldık. Kısa sürede iş dünyamıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi ümit ediyoruz.

- Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.