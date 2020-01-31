Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Son Afrika turumuzda Kıta'nın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş oldum. Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaştı. 12 olan büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. 2008 ve 2014 yılında düzenlediğimiz Türkiye - Afrika ortaklık zirveleri ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşıdı. Türkiye bursları ile 4 bin 500 civarında Afrikalı öğrenciye yükseköğrenim imkanı sağlıyoruz. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi daha da yoğunlaştıracağız.

24 Ocak Cuma akşamı Elazığ ve Malatya illerimizde can kaybına yol açan ancak çok geniş bir alanda hissedilen 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelere başvuran vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. Deprem sonrası hastanelerde 7'si yoğun bakımda 48 kişinin tedavisi devam ediyor.

Özellikle Elazığ ve Malatya'da ciddi yıkımlar ortaya çıkmıştır. Deprem haberinin alınmasıyla birlikte üç bakan arkadaşımı anında hemen Elazığ'a gönderdik.

Devletimiz tüm kurumları ve görevlileri ile insanlarımızın yardımına koşmuştur, AFAD, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve diğer kurumlarımızla deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bine yakın çadır, 31 bine yakın yatak ve 51 bin battaniye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmuştur.

Bakanlıklarımızın her biri kendi görev alanları ile ilgili olarak depremzedelere destek olmaktadır.

Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları bizzat yerinde gördüm. Önce Elazığ oradan Malatya'ya geçtim orada halkla iç içe olduk. Onlarla dertleştik tekrar Ankara'ya dönerek uzun yolculuk için İstanbul'a geçtim ve uzun yolculuğumuza başladık. Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür.

Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli depremleri vardır. O zaman ülkeyi yönetenler de bellidir. Bunun bedeli faturası ne olmuştur bunlarda bellidir. CHP'nin başkanı tarih cahilidir. Acaba biz Düzce depreminde bir Kocaeli, Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş bilmez. Ben daha cezaevinden yeni çıkmıştım. Bu deprem olunca ilk işim oralara gitmek oldu. 9-10 gün oralarda halkla bir araya geldim. Çünkü biz dertliydik bunlardan uzak kalamazdık. Çalıştık, gayret ettik iktidar olduk. Yarım kalmış olan o deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık. İnanın bundan da haberleri yoktur. Biz bunları yaparken bunu insani vicdani ve üstlendiğimiz görev nedeniyle bunları yaptık. Fakat haberi yok dedim ya. Sorun Van depreminden haberin var mı diye inanın yoktur. Van depreminde biz eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız diye. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden paralar harcayarak çalışmaları tamamladık.

Ayrıntılar gelecek...