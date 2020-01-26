Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Afrika kıtasıyla ticaretimizi 50 milyar dolara çıkartacağız"

Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar doları buldu. Afrika kıtasıyla ticaretimizi 50 milyar dolara çıkartacağız. Ülkemizin bu topraklara bakışı asla tek taraflı kazanç değildir. Biz birlikte ilerlemek, birlikte üretmek, birlikte zenginleşmek arzusundayız.

"Cezayir ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma konusunda karar aldık"

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolar düzeyinde. Bu rakam elbette önemlidir ama yeterli değildir. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma konusunda karar aldık.

"Serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak"

Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması adımını süratle atacağız.

"Cezayir'de istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımlara da girişiyoruz"

2019 yılında yürürlüğe konulan ek ithalat vergileri, firmalarımızın gelişimini olumsuz etkiliyor. Türk şirketleri bugüne kadar 377 projeye imza attı. Bu rakamlarla Cezayir ülkemizin en fazla mütahitlik üstlendiği 8. ülke oldu. Bizler başkaları gibi Cezayir'e sadece ürün satmıyoruz, bu ülkede istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımlara da girişiyoruz. Firmalarımızın toplam yatırım turarı 3,5 milyar doları aşıyor. Yatırımlar, 10 bin Cezayirli kardeşimize iş imkanı sunuyor.

"Helal akreditasyon konusunda uzmanlığımızı paylaşmaya hazırız"

Cezayir ile helal akreditasyon konusunda uzmanlığımızı paylaşmaya hazırız.

"Cezayir ile savunma sanayii alanında iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz"

Türkiye olarak son yıllarda ciddi ilerleme kaydettiğimiz sektörlerden biri de savunma sanayiidir. 17 yılda yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'ler seviyesine çıkardık. SİHA'larda dünyanın en iler teknolojiye sahip 4 devletinden biri olduk. Savunma sanayiinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyor, bunları dost ülkelere ihraç ediyoruz. Cezayir ile savunma sanayii alanında iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz.

Cezayir makamlarının attıkları adımları takip ediyoruz. Yüzde 51 yerel ortaklık şartının kaldırılması önemli bir reformdur.