Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Hedefimiz günde 470 metrelik ray montajını gerçekleştirmektir. Rayları ve bağlantı malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor. İnşallah bu hattın sinyalizasyon sistemi ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. Ülkemizde üretimi mümkün olan hiç bir işin dışarıdan getirilmesine müsaade edemeyiz.

"Ülkemizin en hızlı metrosu ünvanını kazanacak"

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak.

İstanbul'a ulaşım hizmetlerinde gerçek anlamda çağ atlattık.

"Biz milletimize hizmete devam edeceğiz"

Biz karadan kadırgaları yüzdüren geçiren Fatih'in torunlarıyız. Dedemiz Fatih karadan kadırgaları geçirdi ve Haliç'e indirdi biz de dedemizin izinden denizin altından hem Marmaray'ı yaptık hem de Avrasya Tüneli'ni açtık. Şimdi bu istemezük diyenler buralardan geçiyor mu? Geçiyor, ama bunlarda marifet iltifata tabidir diye bir kelam var ya bundan anlamazlar. Ama onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz.

İzmir-İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. Bay Kemal İzmir milletvekili bir gün de kalk teşekkür et. Bunların zihniyetinde bu yok. Bunlar hem hizmet vermez hem de hizmet edene teşekkür etmezler.

Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını da bitirdik. Bu proje günlük 6,5 milyon yolcunun kullanacağı toplam 11 farklı raylı sistemini bir araya toplayacak bir hattır.

Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir. İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür.

İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz.

Kanal İstanbul Projesi

İstanbul'da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz.

Bizim açımızdan Kanal İstanbul Projesi'ni tartışma gibi bir durum söz konusu değil. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.

Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz.

Ne işimiz var Suriye'de diyen bir kafanın Türkiye ile bağlarında sorun vardır.

Türkiye güney sınırlarını koruma altına alana kadar Suriye'de bulunmaya devam edecektir.

Libya ile anlaşarak tüm dünyayı şaşırtacak bir denklem kurduk.

"Sosyal konutlara müracaatlar 1 milyonu aştı"

100 bin Sosyal Konut Projesiyle ilgili müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı.

Ayrıntılar gelecek...