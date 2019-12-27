Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu.

Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti.

Mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapımız da açık.

Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz.

Ayrıntılar gelecek...