Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuşuyor.

https://t.co/Qaydi3mQOf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 23, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İslam medeniyeti ilim ve irfan medeniyetidir"

İslam medeniyeti ilim ve irfan medeniyetidir. Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve batıya ulaştıran bizim medeniyetimizdir. Avrupa bilim adamları da bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken islam şehirlerinin bir çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler bulunuyordu. Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.

"Ülkemizin Fuat Sezgin hoca gibi bir deryayı çok geç keşfetmiş olması büyük kayıptır"

İslam ve bilim teknoloji alanındaki çalışmalarıyla Fuat Sezgin hocamız bize neyi kaybettiğimizi hatırlatmıştır. Ülkemizin Fuat Sezgin hoca gibi bir deryayı çok geç keşfetmiş olması büyük kayıptır. Üniversitelerimiz, kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olamıyordu.

İstanbul Havalimanı 50 milyon yolcuya ulaştı

Türkiye 17 yılda, her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da prangaları parçalamış, kendisine çizilen hudutları aşıp geçmiştir. İstanbul Havalimanı bu başarının en güzel örneklerinden biridir. Türkiye içeride ve dışarıda pek çok engelle karşılaştı. Yeri geldi projenin dış kredileri iptal edildi, yeri geldi olumsuz kampanyalarla inşaat durdurulmak istendi. Bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı. İlk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. 150 milyon yolcu ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerekiyor. Ardından 200 milyona yürüyeceğiz.

"Cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız"

Savunma sanayiinde yaptıklarımız çok önemli. Dün ilk filomuzun denize indirilme törenine katıldık. 700'e aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İnsansız hava aracı üretiminde ilk 4 ülkeden biriyiz. Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.

"Kanal İstanbul ile ilgili birileri yapamazsınız diyorlar"

Kanal İstanbul ile ilgili birileri yapamazsınız diyorlar. Müteahhitlere tehdit savuruyorlar. Biz iktidara geldiğimizde ihaleyi iptal ederiz diyorlar. Siz zaten iktidara gelemezsiniz ki. Siz yapılan her şeyin karşısındasınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlara sorsan Marmaray'da olmazdı, 3 köprü de olmazdı.

Kaynak: TRT Haber