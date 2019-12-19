Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzelenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin "Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü" oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz.

Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.

İslami finans meselesini de öncelikle gündemimize almamız gerekiyor. Faiz yerine üretimi, ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya'nın dünyada öncü bir konumu var. Biz de bu alanda önemli mesafeler aldık. Gerek kamu, gerek se özel bankalarımız bunlar aracılığıyla faizsiz modelleri yaygınlaştırdık.

Faizsiz finans alanında ülkelerimiz arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bunları somutlaştırmak adına finans uzmanlarımızdan müteşekkil bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz.

Ayrıntılar gelecek...