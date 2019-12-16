Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Son 50 yıldır elde ettiğimiz tüm başarılarda her günü acıyla, hasretle örülmüş bir üyük mücadele vardır.

Avrupa'da hayat kuran insanlarımızı beşeri bir köprü olarak görüyoruz.

Tapudan nüfus işlerine pek çok işlemi kolaylaştırdık, basitleştirdik.

Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur.

Türkiye ana vatanınız ancak İsviçre'de yuvanızdır. İsviçre toplumuna eşit katılımınızı destekliyoruz.

Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık.

Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.

Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir.

Kaynak: TRT Haber