Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"100 bin Ahıska Türkü Sovyet coğrafyasının dört bir ucuna sürgün edildi"

Genç kuşakların sürgünün tanıtılması bakımından önemli görüyorum. Ders çıkarılmayan tarih tekerrür eder. Yaşananları unutmamalı ve unutturmamalıyız. Köklerimizle bağımızı güçlendiren ata yadigarı eserleri korumalıyız. Bundan 75 yıl önce insanlık tarihinin en utanç verici anlarından biri yaşandı. Stalin tarafından 100 bin Ahıska Türkü Sovyet coğrafyasının dört bir ucuna sürgün edildi. 20 bin Ahıska Türkü sürgün sırasında hayatlarından oldu. Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü, 75 yıl önce ansızın terk etmek zorunda bırakıldıkları evlerine geri dönmenin haklı ve onurlu mücadelesini veriyor.

"Adaletin yerini bulması için Türkiye olarak destek veriyoruz"

Adaletin yerini bulması için Türkiye olarak destek veriyoruz. Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.

Nobel tepkisi: Akıl sahibi herkesi bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz

On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir. Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir. Soykırım heveslilerini ödüllendirmek, yeni soykırımlara icazet vermektir. Nobel komitesi hem edebiyat hem barış ödülü alanında daha önce de vahim kararlar almıştı. Biz kesinlikle iyi niyetli görmüyoruz. Nobel itibarını kaybetmiş, siyasileşmiş, tamamiyle ideolojik kararlar vermektedir. Avrupa'da her gün camilere saldırılırken, müslümanların can ve mal güvenliği kaybolurken bu ödül islam ve müslüman düşmanlarına cesaret sağlayacaktır. Akıl ve izan sahibi herkesi tepki vermeye çağırıyorum. Aziz Sancar hocamıza hassasiyeti için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.

"Arzu eden her Ahıska Türkünün vatanlarına geri dönülmesi sağlanmalıdır"

Arzu eden her Ahıska Türkünün vatanlarına geri dönülmesi sağlanmalıdır. Bu insanların daha fazla mağdur edilmesine kayıtsız kalınmamalıdır. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönmesinden kimse rahatsız olmalıdır. Bu meselenin insani ve hukuki çerçevede Türkiye bir an olsun tereddüt göstermemiştir, göstermeyecektir. Bundan sonra da sizlerin davasını davamız adlederek, hem Gürcistan makamları hem de Avrupa Konseyi nezdinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konu Gürcistan ile ilişkilerimizin öncelikleri arasında yer almaya devam edecektir.

"Ahıska kültürüne, tarihine sahip çıkıyoruz"

Çeşitli projelerle Ahıska kültürüne, tarihine sahip çıkıyoruz. Sizleri desteklemeye ve sizlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Umutlarınızı diri tutun, karamsarlığa kapılmayın.

Kaynak: TRT Haber, AA