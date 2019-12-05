Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Her taşı, her nakışı ile çatışmayı ve husumeti redddeden camiyi, bu güzel şehre armağan ediyoruz.

-Cuma günü Londra Köprüsü'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanlar için de ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

-Bütün ahşap işler birbirine geçme yöntemiyle yapıldı, çivi kullanılmadı. Cambridge Camii, Avrupa'da bir ilki teşkil ediyor, teknolojinin en son imkanları kullanılarak inşa edildi. Cambridge Camii aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camidir.

-2 gündür NATO Zirvesiyle ilgili olarak Londra'daydım. Bugün de anlamlı bir buluşma oldu. Bu cami Birleşik Krallık'ta yaşayan Müslümanlar ve tüm Müslümanlar için iftihar vesilesi olacaktır.

-İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Birçok ülkede ırkçı ve İslam karşıtı saldırılar artıyor. İnsanlığı bir arada tutan değerlerin altında olduğunu görüyoruz. Özellikle camilerde ve diğer dini ibadethanelere yönelik saldırılar akıl almaz boyutlara ulaştı. Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum.

-Türkiye olarak terörün her fırsatta ülkemizin değil, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu söylüyoruz. Anlamı barış olan bir dinin adını terör ile yan yana getriremezsiniz. Teröristin hepsi kötüdür. Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor.

-Bir yerde ibadethaneler hedef alınıyor, bombalanıyor, siviller vahşice öldürülüyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir.

-Şu anda Türkiye DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir. DEAŞ'ın İslam ile alakası yoktur, onlar bizden değildir. Müslüman terörist olmaz, İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin "İslami Terör" yaftasını kabul edemeyiz. İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz.

-İdeolojisi ne olursa olsun terörist insanlıktan çıkmış canidir. Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle, ülkemizde 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit edenler arasında fark yok.

-Nefret suçlarına karşı birlikte hareket etmeliyiz. Batılı siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları ötekileştirecek beyanlardan uzak durmalarını rica ediyoruz.

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