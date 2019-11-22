Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan konuşmasının satır başları şöyle;

İzmir'de bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 31 Mart mahali idareler seçiminde partimize ve Cumhur İttifakı'na oy veren, gönül veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Verdikleri destekle İzmir'de Büyükşehir Belediye başkanlığında yaklaşık yüzde 39'luk oy oranını elde etmemizi sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Tabi bizim İzmir'e Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı.

Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daima hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlayışıyla hareket eden bir hareketiz hakk ve halk katında hesaba çekilmeden önce nefsimizi sineye çekiyor yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz.

Bugünlere de sürekli kendimizi yenileyerek geliştirerek geldik. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yoktur. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile biz asla bu şekilde davranamayız.

Siyaseti ikbal kapısı değil, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz. Ülkemize milletimize ve tüm dünyadaki kardeşlerimize hizmet etme sorumluluğumuz var. Unutmayın milyonlar Türkiye'den bunu bekliyor. Milyonlar sizden bizden bunu bekliyor. Mazlumlar, mağdurlar sizden, bizden bunu bekliyor.

Türkiye'yi 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonu ile buluşturmak için milletimize söz verdik. AK Parti geçmişin kalıpları ile tanımlamaya çalışanlar daima yanıldılar. Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar.

Bizim gözümüzde tüm makamlar, tüm ünvanlar geçicidir fanidir. Bunların hepsi de millitimizin kendisine hizmet etmek için verdiği birer emanetten ibarettir.

İşte bu Ana Muhalefet bu CHP bunların farkında değil. Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerime sayfı gösterdiklerini söylerler yalan. İşte parlamentoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını izlediniz değilmi. İfadeye bak "ulan şu kadını susturun" şimdi ben buradan sesleniyorum. CHP'ye gönül veren hanım kardeşlerime de sesleniyorum bir bayana "ulan şu kadını susturun" böyle bir ifade kullanılabilir mi? İşte bunu kullanana ben ne dedim, bunlar edepsiz bunlar ahlaksız bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar ahlaksız edepsiz.

Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmediyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar.

Tabi Özlem hanım bir hukukçu tabi bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Bunların içinde mühendis arkadaşlarımız var. Onlar istesede istemesede AK Parti'nin hanımları kadınları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.

İzmir'le beraber tüm ülke genelinde 31 Mart seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerimizi samimiyetle yaptık yapıyoruz. Güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit ettiğimiz eksiklikleri gidererek partimizi çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımanın gayreti içindeyiz.

İnşallah 7. Olağan Kongre sürecimiz kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, partimizi yenilediğimiz, taze bir ruhla yepyeni bir heyecanla yola revan olduğumuz farklı bir dönem olacaktır.

Kongrelerimizde ortaya çıkacak yeni teşkilat yapımız 2023 ve 2024 seçimlerindeki başarımızda kilit rol oynayacaktır.

Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum Suriye'de ne oldu Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden o teröristlere Barış Pınarı Harekatı ile haddini bildirdik mi? Şimdi o terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? Bay Kemal, Bizim Suriye'de ne işimiz var dedi. Bizim Suriye'de işimiz var veya yok senin ne işin var? Esed'e adamlarını niye gönderdin? Bütün bunları söylerken bakıyorsun PYD/YPG bu örgütlerle bay Kemal iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Peki onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a neden yürüyorsun? Bir günde çık de ki PKK terör örgütüdür. Diyemez çünkü hatırlayın aynı yanlışı meşhur Tunceli ile ilgili olarak geçmişteki noktada da bunu yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır. Son günlerde birşey tutturdu güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler böyle bir görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki herhalde yanıldık. Bay Kemal senin hayatın yalan. Bak İzmir'den milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana, eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?

İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Ama yapamaz bugüne kadar ben bunu çok söyledim denedim. Hepsi birbirini bulmuş, o gazetenin köşe yazarı da o da, bu da. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.

Sadece eğitimde sağlıkta ulaştırmada turizmde değil hak ve özgürlükler konusunda da ülkemizi çok farklı bir konuma taşıdık.

Ayrıntılar gelecek...