Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Açılışını yaptığımız Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor.

Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Böylece hem hizmet sunumunda hem de kalitede standardı sağladık.

Elektronik devlet uygulamaları ile geçmişte fiziki mekanlarda yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Sosyal güvenlik borçlarının ödemesini kolaylaştırmak için yapılandırmalar çıkardık.

Pek çok kesime fiili hizmet süresi zammı hakkı vererek çalışma adaletini gözettik. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürecek düzeye çıkardık. Emekli maaşlarını 4 kata varan oranda artırdık. Hiç bir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık.

Emeklilerimize Kurban ve Ramazan Bayramlarında 1000'er lira ikramiye vermeye başladık.

Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı kesintilerini yıllar sonra tüm hak sahiplerine ödeyerek devletin milletine borçlu kalmasının önüne geçtik.

Son 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda çok önemli ilerlemeler sağladık. Prim borcu sürelerini esnettik. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem sunduk.

Bir ila reçetesinin içerisindeki ilaçların hastaneden ya bir tanesini ya da iki tanesini alabiliyorduk hatırlıyoruz o günleri değil mi? Şimdi böyle birşey yok.

Elektronik reçete sistemi ile yanlış ilaç verilmesinin önüne geçtik.

Ateşli silah ve trafik kazaları kaynaklı 3 boyutlu protez ihtiyacı bedellerini onları da karşılamaya başladık. Protez olayında da annelerin, babaların yanındayız.

Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.

İstihdamı ekonomik boyutu yanında sosyal yönüyle de destekledik. Kayıt dışı istihdamı yüzde 52 seviyesinden yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bin seviyesine çıkardık.

17 yıl önce göreve geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı şimdi 171 milyar dolara çıktı. İnsanlarımıza sadece iş değil aynı zamanda yüksek bir yaşam standardı sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz çalışan herkesin kayıt altında olmasını sağlamaktır. Kadınlara ve gençlere özel istihdam programları geliştirdik. Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz.

Cari işlemler hesabının eylül ayı itibarıyla verdiği fazla 5,9 milyar dolara çıktı bakın eskiden açık veriyordu şimdi fazla veriyor.

Ayrıntılar gelecek...