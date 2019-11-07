Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gerek dar çerçevede gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerin ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Macaristan ile ticari ilişkilerimizi ileri düzeye taşımaya önem veriyoruz.

İşbirliğimizin ilerletilmesi için atılabilecek adımların neler olduğu üzerinde durduk. Siyasi, askeri, güvenlik ve göç konusu züten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik, ticari, kültürel alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk. Eğitim, kültür, karayolu taşımacılığı, sosyal alanda imzaladığımız 10 belgeyle ilgili ilişkilerimizi güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için bir irade birliği var.

Macaristan'ın Avrupa Birliği üyeliği sürecinde bize verdiği destek çok önemlidir. Macaristan Başbakanı'na Barış Pınarı Harekatı'nda bize verdiği destek dolayı çok teşekkür ederim.

AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'de birkaç üye ülkenin ikili meselesinin Türkiye-AB ilişkilerini rehin almaması gerektiğini söyledi.

"AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzak"

AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı.

Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir.

"Bağdadi'nin ablasını ve eşini yakaladık"

Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde.

Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor.

DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur.

İlk etapta sadece El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var.

"Ülkemizde 4 milyon mülteci var"

Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir.

Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor.

Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz.

Terörle mücadele

151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var.

Ayrıntılar gelecek...