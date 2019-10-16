Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Meclisimizin Yeni Yasama Yılının ve bu ilk Grup Toplantımızın, partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bir önceki hafta, Sırbistan’daydık. Sırbistan’la ilişkilerimize ivme kazandıracağını düşündüğüm temaslarımız son derece verimli ve başarılı geçti. İkinci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından, Sırbistan’la tam 9 anlaşma imzaladık. İş Forumunda da, Türk ve Sırp işadamları somut işbirliği imkânlarını değerlendirdiler. Bu ziyaret vesilesiyle, Türk şirketleri tarafından Sırbistan’da kurulan 6 fabrikanın açılışını, bir fabrikanın da temel atma törenini icra ettik.

TİKA’nın tamamladığı çeşitli projelerin açılışlarını yaptık. 2009 yılında kurulan Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısını da düzenledik. Ayrıca, Balkanlarda ulaşım bağlantılarını artırmak amacıyla bir Türk firmasınca üstlenilen Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Projenin yeni bir dostluk köprüsü olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz dün de, Türk Konseyi 7’nci Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deydik. Ziyaretim kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Türk Konseyi Zirvesi’ne iştirak eden Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile Macaristan Başbakanı’yla gerçekleştirdiğim temaslarda ikili ve bölgesel konuları da ele aldık. Görüşmelerde Türk dünyasına ve bölgemize ilişkin ortak gündemimizdeki meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Geçtiğimiz yıl Zirve’ye onur konuğu olarak katılan Özbekistan, bu defa tam üye olarak aramızda yer aldı. Macaristan da, geçen sene olduğu gibi gözlemci sıfatıyla bizlerleydi. Böylece, Türk Konseyi daha da güçlenmiş oldu.

TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Sanayi ve Ticaret Odası arasında iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla Türk Konseyi Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasını kararlaştırdık. 8’inci Zirve, gelecek yıl, inşallah Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Meclis gündeminde de çok önemli hazırlıklarımız, kanun tasarılarımız bulunuyor.

Yargı Reformunun birinci paketi başta olmak üzere tüm bu çalışmaları arkadaşlarımızın titizlikle takip ettiklerine inanıyorum. Bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak Meclis’i etkin şekilde çalıştırmakta kararlıyız.

Meclis’in gereksiz yere oyalanmasına, kilitlenmesine, işlevsiz hale getirilmesine yönelik hiçbir girişime de eyvallah etmeyeceğiz. Yeni Yasama Yılının bir kez daha ülkemize, Meclisimize ve milletvekillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Türkiye, Barış Pınarı Harekatını başlatma noktasına bir anda gelmemiştir"

Suriye’de 9 Ekim saat 16.00’da başlattığımız Barış Pınarı Harekatı, hamdolsun başarıyla devam ediyor. Türkiye, Barış Pınarı Harekatını başlatma noktasına bir anda gelmemiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, 40 yıldır onbinlerce vatandaşımızın canına mal olan, ülkemize yüzlerce milyar dolar maliyet getiren bölücü terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir.

"Türkiye’nin tavrı barıştan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur"

Buna karşılık, müttefiklerimizin yüzümüze başka konuştuğu, arkamızdan ise başka işler çevirdiği, inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. Her şeye rağmen Türkiye’nin tavrı barıştan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur, böyle de olacaktır.

Suriye meselesi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn edilmesini amaçlayan bir projenin ürünüdür.

Gerçi, biz Suriye yönetimine, daha ortada hiçbir çatışma yokken, demokrasiden, hukuktan, haktan, adaletten yana tavır takınması için çok tavsiyede bulunduk, çok çabaladık.

Suriye'de son 8 senede ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişinin evlerinden kaçmalarına, bunların yarısının da ülke dışına gitmesine yol açan çatışmalar yaşanmıştır. Suriye dışına giden 6 milyon civarındaki Suriyelinin 4 milyonu da ülkemize gelmiştir.

"Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz"

Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz. Suriye'yi Arap Liginden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi Arap Ligine almak için çalışıyorsunuz. Arap Ligi mültecilerle ilgili 1 kuruş bile vermedi.

"DEAŞ’ı proje olarak geliştiren ülkeler karşımıza DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor"

Yaşanan kaos ortamını fırsat bilen kimi güçler, DEAŞ adı altında bir cinayet makinesi icat etmiş ve iplerini sürekli ellerinde tutarak ortaya salmıştır. DEAŞ’ın faaliyet gösterdiği, katliamlar yaptığı, müdahalelere sebebiyet verdiği bölgelerin tamamı da, coğrafyamızın kadim halklarının yaşadığı yerlerdir. İslam’la uzaktan yakından ilgisi olmayan bu vahşi örgüt, İslam ve Müslümanların en büyük düşmanıdır. Bugün dahi hala, bölgede Müslümanlar lehine atılabilecek her adımın önüne, DEAŞ faktörü bir engel olarak çıkartılmaya devam ediliyor. Üstelik DEAŞ’ı proje olarak geliştiren, maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler, bugün karşımıza güya en büyük DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. Hâlbuki biz bu konuda kimin ne rolü olduğunu gayet iyi biliyoruz. DEAŞ’ın bölgemizde çöküşünü başlatan ise Türkiye olmuştur.

"3 bin teröristi etkisiz hale getirdik, DEAŞ balonunu söndürdük"

Tıpkı bir balon gibi sürekli şişirilen, gücü sadece masumlara yeten bu örgütün foyasını, Fırat Kalkanı Harekatıyla biz ortaya çıkardık. Bu harekatta yaklaşık 3 bin teröristi etkisiz hale getirerek, DEAŞ balonunu söndürdük.

"Müttefikler teröristler ile beraberler"

Esasen, Fırat Kalkanı’nın ardından müttefiklere, Rakka ve Deyrizor tarafı başta olmak üzere, Suriye’de DEAŞ’ın elindeki diğer yerleri de özgürleştirmeyi teklif ettik. Hatta harekat planlarımız dahi hazırdı. Ancak, o anda anlaşılmaz gibi gözüken ama artık gayet iyi bildiğimiz sebeplerle müttefikler, Türkiye gibi meşru bir güç yerine, PKK-YPG gibi bir terör örgütüyle hareket etmeyi tercih ettiler.

"Ülkemizdeki DEAŞ saldırılarında yanımızda hiç kimseyi bulamadık"

Teröristler, Fransa’da bir eylem yaptığında, Fransız halkının acısını paylaşmak üzere tüm dünya ile birlikte biz de oradaydık. Buna karşılık DEAŞ ülkemizde 50 kişinin, 100 kişinin öldüğü pek çok canlı bomba saldırısı gerçekleştirdiğinde, yanımızda hiç kimseyi bulamadık.

"Mesele DEAŞ, PKK değil bölgemize yönelik bir proje"

Meselenin DEAŞ değil, hele PKK hiç değil, sadece ve sadece bölgemize yönelik bir projenin hayata geçirilmesi olduğu gerçeği, attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıktı.

Ya, Avrupa’da ve Amerika’da yazılan bu senaryoda bize biçilen role teslim olacak, yani başımıza gelenlere ve geleceklere rıza gösterecek, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık, ya da mücadele edecektik.

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