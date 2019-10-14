Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz Azerbaycan ile ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Biz burada kendimizi misafir gibi değil, ev sahibi gibi hissediyoruz. Türkistan coğrafyası bizim anayurdumuz, ana coğrafyamızdır.

Dünya Türk İş buluşmasının Türk dünyasındaki ekonomik iliişkilerin artmasına vesile olmasını diliyorum. Özbekistan'ın tam üyeliği ile konsey daha da güçlenmiştir. Amacımız ve arzumuz tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir.

Türk dünyası olarak hem birbirimize hem de dünyanın farklı yerlerine göç veriyoruz. Tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal üyesi olarak bakıyoruz.

Türkiye ile Azerbaycan bir millet iki devlet şiarını kullanarak tüm sorunların üstesinden gelir.

Türkiye yaklaşık 40 yıldır aralıksız bölücü terör örgütüyle mücadele ediyor. Terör eylemlerine 10 binlerce vatandaşlarını kurban vermiş bir ülkeyiz. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü oyunlarına şahit olduk. Ancak Suriye'de yaşadığımız kadar yaşamadık. Daha geçen hafta DEAŞ ile mücadele bahanesiyle 400 kamyon mühimmat bu teröristlere Irak üzerinden gönderildi. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde yapıldı.

Terörle mücadele ediyoruz diye aklı hayale gelmedik tehditlerle karşı karşıya kaldık. Son attığımız adımın tek sebebi var, Suriye'nin kuzeyini bu PKK'nın yan unsurları durumunda olan PYD/YPG ve DEAŞ bu terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu El Bab'da yaptık. Aynı şekilde Cerablus'u biz bu teröristlerden temizledik mi temizledik. Cerablus'ta şu an Türkler mi var, hayır gerçek sahipleri var. Ey Avrupa Birliği sen bunu görmüyor musun? Ey Arap Ligi sen bunu görmüyor musun?

Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunur hale geldi? Dün basın toplantısında da onu söyledim; siz bu terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı? Biz bu adamdan vazgeçmeyeceğiz, siz ne derseniz diyin.

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