Değerli İl Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kollarımızın Kıymetli İl Başkanları, değerli Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlarımız, kıymetli İl Genel Meclis Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekillerimiz, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’da 29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantımızda, gerek partimizin, gerekse ülkemizin gündemindeki konularla ilgili kapsamlı sunumlar yapıldı, müzakereler gerçekleştirildi. Bugün de sizlerle bir aradayız.

Türkiye’nin güvenliğinden ekonomisine kadar her alanda kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde, yaptığımız istişarelerin, toplantılarımızda ortaya konan görüşlerin gerçekten kıymetli olduğuna inanıyorum.

Rabbimiz bize, her işimizi kendi aramızda istişare ile yürütmemiz gerektiğini emrediyor. Biz de, buna uygun şekilde, her fırsatta ve her düzeyde istişare mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. En büyük istişaremizi de milletimizle yapıyoruz.

AK Parti’yi kuran ve bugünlere getiren milletimize şükran borcumuzu, her alanda en iyi hizmetleri getirerek, en büyük yatırımları yaparak, en geniş hak ve özgürlükleri sağlayarak ödeyebiliriz. Bu inançla çıktığımız yolda, 18’nci yılımızı geride bıraktık.

İnşallah daha nice yıllar boyunca milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

AK Parti’nin varlık sebebi olan millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz.

7’nci Olağan Kongre sürecimizi de, bunun için bir imkân olarak görüyoruz.

Delege seçimleri, belde, ilçe, il kongreleri ve ardından yapacağımız olağan büyük kongremizle, inşallah bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacağız.

Değişim hayatın bir gerçeğidir. Biz bu hakikati, AK Parti içinde bayrak yarışında bir görev değişimi şeklinde hayata geçiriyoruz.

Buradan, milletimizin her bir ferdini, AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz saflarına katılmaya davet ediyorum.

AK Parti içinde, çalışan, gayret gösteren, kendisini geliştiren herkese tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Bunun için AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, hiçbir zaman diriliğini, gücünü, enerjisini, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizlerden beklentim, büyük kongre sürecini, AK Parti’nin bu vasfına uygun şekilde yürütmenizdir.

Her fırsatta ifade ettiğim gibi, bu parti şahısların partisi değildir, bu parti milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için, üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.

