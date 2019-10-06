Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal edir.

Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü iftirayı üreten bir mekanizma mevcut.

AK Parti'ye saldıranların hedefi temsil ettiğimiz değerleri tümden yıkmaktır.

AK Parti'nin zayıflaması demek Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.

Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır, bizler dava arkadaşıyız.

Birileri yüzde 50+1'i değiştirelim diyor, neyi değiştiriyorsunuz?

Biz milletimize sorduk; Bu millet yüzde 51,5 ile bu sistemi kabul etti.

İstanbul ve Ankara'da belediye meclislerini Cumhur İttifakı açık ara yönetiyor.

Bugün yapmamız gereken geçmişten aldığımız dersler ışığında geleceğe yürümektir.

Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemi yaşıyor.

Eski Türkiye'yi diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler hala aynı hevesteler.

Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir.

Ayrıntılar gelecek...