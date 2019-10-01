Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ediyor.

"Milli meselelerde ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Sınırlarımız dışındaki hiçbir faaliyetimiz işgal amaçlı değildir.

- Biz çevremize yaşatmak ve birlikte kazanma anlayışı ile bakıyoruz.

- Milyonlarca insan savaştan kurtulmak için Türkiye'ye geldiğinde dahi sınırları kapatmayı düşünmedik.

- Ne bedel ödersek ödeyelim insanı duruşumuzdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

- Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk.

- Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu. Suriye’deki mevcudiyetimizin tek sebebi, sınırlarımıza yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş olmasıdır.

- Türkiye masa başında yazılan senaryoların taşeronluğunu yapacak bir ülke midir?

- Türkiye, Suriye'de terörün tasfiyesi konusunda kararlıdır, bizi oyalayanlara bunu defalarca yüzlerine söyledik.

Ayrıntılar gelecek...