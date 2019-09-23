Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk, Soydaş ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün burada Filistinli kardeşlerimiz var. Bugün burada mücadeleleriyle, Müslüman kimliğini sembolleştiren kardeşlerim var. Bugün burada heyecanımıza ortak olan Musevi ve Hristiyan kardeşlerimiz var.

Bizler birbirini Allah için seven, Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Rengimiz, dilimiz, kültürümüz ayrı olsa da bizler aynı dine inanan, aynı peygambere, aynı mukaddes kitaba tabi olan bir topluluğuz. Ortak bir medeniyeti, tarihi paylaşıyoruz. Şii-Sünni, siyah-beyaz; Arap, Türk diyerek kimse bizi bölemez.

Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargıların zemin kazandığını görüyoruz. Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır.

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