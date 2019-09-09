Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımının esaas olduğu katılımcılığın aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Alternatif finansal işlemler dünyada süratle yaygınlaşmaktadır. Risk paylaşımı yoluyla başka insanların üretimlerine katılımı esas alan yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor. Dün bunları söylediğimiz için bize saldıranlar şimdi bunları çeşitli şekilde uyguluyorlar. Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.

- 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomimizi de hedef alan bir girişim olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ekonomimize saldırdılar. Tüm bu tuzakları milletimizle birlikte boşa çıkardık.

- Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda. Bu büyük tehlike yaklaşıyor. Türkiye bu durumun seyircisi değil, bir aktörü olacağını dünyaya göstermiştir. İstanbul'u küresel finans merkezi yapmak bunun için çok önemli. Bu merkezin bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyorum. İlgili kurumların destekleriyle en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.

- Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz, reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı. Katılım bankacılığı diye bir sistem olmaz. Katılım finans sistemi olur. Yeni kalkınma planımız ve yeni ekonomik programımızla sermaye piyasasının payının arttırılmasına yönelik bir dizi tedbiri hayata geçirdik. KOBİ'lere yönelik yeni uygulamalar getiriyoruz. Tasarrufların daha fazla oranda değerlendirilmesi bu çabaların başarıya ulaşmasını sağlayacak. Hedefimiz 2025 yılı itibarıyla katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır. Bunun için herkesten destek bekliyoruz. Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Onunla da hareket ederse bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemelidir.

Ayrıntılar geliyor...