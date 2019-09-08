Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemizi Suriye ve Irak sınırları boyunca kuşatmak isteyen sinsi oyunu önemli ölçüde bozduk.

Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz.

Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle güvenli bölge oluşturulmazsa kendi yolumuza gitmekten başka yolumuz kalmayacaktır.

Faizi en kısa zamanda tek haneli rakamlara indireceğiz buna bağlı olarak enflasyon da inecek.

Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak, şu an savaş uçaklarımızı üretmenin gayreti içindeyiz.

Ayrıntılar gelecek...