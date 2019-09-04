Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Esasen Türkiye'nin Osmanlı Dönemi'nde temeli atılmış milli iktisat politikası vardır.

- İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına, gelişmesine engel oluyorlar.

- Türkiye 3'üncü büyük atılım dönemini 2003'te AK Parti ile birlikte yaşamaya başlamıştır.

- Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.

- Alt yapıda atılan adımlar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlardır, 17 senede 20 bin kilometrenin üzerinde yol ilave edildi.

- Sivas'a yüksek hızlı tren geliyor işte muasıt medeniyetler seviyesine çıkmak icraatla oluyor, lafla olmuyor.

- Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum.

- Trump'a "Rusya ile hangi şartlarda olduysa senden de aynı şartlarda Patriot allaım" dedim.

- Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı, biz şu anda İHA üretiyor muyuz, silahlısını da üretiyor muyuz, üretiyoruz.

- Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var vermediler. Sayın Trump'a sorduk ondan da bir şey çıkmadı, şu an biz üretiyoruz.

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