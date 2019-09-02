Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- 2019-2020 adli yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

- Kahraman ordumuza halen icra ettiği kritik görevlerinde rabbimden muaffakiyetler niyaz ediyorum.

- Adalet tarihin her döneminde üzerinde kafa yorulan, tartışılan, uygulama biçimleriyle gündemde olan bir konudur. Biz de her fırsatta adalet kavramı üzerinde uzun uzun durmaya çalışıyoruz.

- Şayet insan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir. Bu iradeyi kontrol altında tutakca zihni ve fiili düzene ihtiyaç vardır. Batının ve doğunun tüm önemli mütefekkirleri tartışmaları bu kavram üzerinde üretmişlerdir. Peygamberler başta olmak üzere tarihteki tüm şahsiyetler adalet konusuna önem göstermişlerdir. Kadim dönemlerden beri insan hayatının ve toplumsal düzenin temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Kanun başkadır, hukuk başkadır, adalet başkadır. Biz tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız. Karşımızda kendi konforu için dünyanın tamamının ekonomik kaynaklarını sömüren, dünyanın kalanını ateşe boğmaktan çekinmeyen bir anlayış bulunuyor. Demokrasi, insan hakları, adalet adına yapılıyor olması zulmün ağırlığını daha da artırıyor. Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı terör olarak nitelendiren, ama diğer toplumların en temel insani taleplerine karşı duyarsız kalan çarpık anlayış bize göre dünyanın en büyük sorunudur. Günümüzün zalimlerine yol açtığı adaletsizlikler elbet bir gün son bulacaktır.

- Türk toplum ve yönetim yapısı son 2 asırdır yakından takip edilmiştir. Kuvvetler ayrılığı işte bu sürecin eseridir. Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ve cumhuriyetin temelidir. Dünyada tek ve değişmez kuvvetler ayrılığından bahsedilemez. Böyle bir yaklaşım hayatın olağan akışına örnek değildir. ABD'de yürütmenin yasama organı üzerindeki varlığı kuvvetler ayrılığı olarak algılanmamaktadır. İngiltere'de Kraliçe halkın iradesini sağlamak üzere parlamentoyu askıya aldı. İngiliz demokrasisi kendi içinde kuvvetler ayrılığı ilkesini bu şekilde yorumlayarak tıkanıklığı açma eğilimine girdi. Türkiye kuvvetler ayrılığı ilkesine hep bağlı kalmıştır. 24 Haziran seçimleriyle birlikte tüm unsurlarıyla fiilen hayata geçirdiğimiz yeni yönetim sistemimizde kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha belirgin keskin bir şekilde işletilmesine dayanıyor.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini, beraberliğini, tüm kurumlarıyla etkin şekilde işlemesini temin, cumhurbaşkanının en öncelikli görevidir. Anayasamızın lafzında ve ruhunda açıkça yer alan bu yaklaşımı, kuvvetler ayrılığı için bir tehdit değil tam tersine birleştirici bir güç olarak görüyoruz. Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız bir şekilde çalışması, hepsinin de Anayasa'da cumhurbaşkanına verilen 'devletin başı' misyonu etrafında birlikte hareket etmelerine mani değildir. Kuvvetler ayrılığı prensibinin denge yerine çatışma anlayışı ile yorumlanması ülkeye ve millete fayda değil zarar getirir. Devlet sisteminde illa bir üstünlük aranacaksa bu ancak Anayasa'nın ve orada tezahür eden milli egemenliğin üstünlüğü olabilir.

- Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan cumhurbaşkanına saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır.

Ayrıntılar geliyor...