Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son 17 senedir Konya'ya mahcup olmadık. Sizin hizmetkarınız olmaya, sizler çin eser üretmeye ve Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz.

Suriye ve Doğu Akdeniz'deki hadiseler ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yapmasaydık terör koridorunu engellemekte gecikirdik. Şimdi gündemimizde Fırat'ın Doğusu var. Bu adımları atarken Irak'ta da Pençe Harekatı ile terör yuvalarını temizlemekte kararlıyız.

Hiçbir medeni devalet kamu kaynaklarının terör örgütlerine peşkeş çekilmesine izin vermez. Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez.

Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir. Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

Doğu Akdeniz'de 'Batı, gemilerinizi çekin' dedi. Biz fırkateynlerimizi oraya gönderdik, Doğu Akdeniz'de aramalarımıza devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber