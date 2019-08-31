Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Bereketli bir sezon diliyorum ağlarınızın hep dolu gelmesini temenni ediyorum.

- Sularımızda 370 balık türü bulunuyor. Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

- Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy’deki Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuşuyor.https://t.co/jH3hMoCcGT pic.twitter.com/IS9CWHetjt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2019

- Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere verilmiş bir emanettir. En iyi şekilde korumak, kollamak ve muhafaza etmek zorundayız.

- Her yıl onbinlerce ton plastik denizlerimize boca ediliyor balıklar neredeyse o naylonlarla beslenir hale geliyor.

- Sizlere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum.

Kaynak: TRT Haber