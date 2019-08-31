Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istikbalimiz ve istiklalimizin en büyük güvencesi olmaya devam edecektir. FETÖ ihanet çetesinden kurtardığıumız TSK, milletimizle çok daha sıkı bütünleşerek her zamankinden daha güçlü hale geldi.

- Dünyanın her alanda yeniden yapılandığı bir dönemde bizim de savunma stratejilerimizi ve taktiklerimizi yeniden gözden geçirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. NATO Türkiye'nin güvenliği ve pek çok konuda çuvallamış olsa da bizim ve müttefiklerimizin en önemli savunma iş birliği zemini olmayı sürdürüyor. Müttefiklik ilişkisine sahip olduğumuz kimi devletler ülkemize karşı asla bu kavramın lafzına ve ruhuna yakışmayacak tutumlar içinde bulunsa da müttefiklerimizle dayanışmayı değerli görüyoruz. Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Tam tersine bu yapılar içinde daha güçlü bir yer edinmek istiyoruz.

- Terör örgütlerini bozguna uğrattık. Bizim bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünü, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor. DEAŞ'ın karanlık güçler tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğünü açıkça görüyoruz. Kimseyi kandırmaya kalkmasınlar.

- Güvenli bölge projesini ABD ile birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Doğrudan kendi askerlerimizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz. Çok sabrımız yok. Birkaç hafta içinde askerlerimiz kontrol etmezse kendi harekat planımızı devreye sokacağız.

- BM Genel Kurulunda yapacağımız temaslar son fırsattır. Güvenli bölgeye dair tatmin edici adımlar atılmazsa kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi dışında bir çare görünmüyor.

- F-35 projesinin ortağı ve üreticilerinden olduğumuz halde parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı başımıza gelecekleri bekleyecek halimiz yok. Gereği neyse onu yapacağız.

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