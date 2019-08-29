Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Medya Oscarları Ödül Töreni münasebetiyle bir yıl aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

19 farklı kategoride ödüllerimizi takdim edeceğiz. Medya Oscarlarına layık görülen televizyoncularımızı, radyocularımızı, muhabir ve sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Atalarımız marifet iltifata tabidir iltifatsız emek zayidir diyor. Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi de önemlidir. Ödüllendirilen her başarı daha nitelikli çalışmalara ilham kaynağı olur. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak emeğin hak ettiği ilgiyi görmesine özel önem veriyorum.

Radyo Televizyon Gazetecileri derneğimiz spordan belgesele, ekonomiden haber programlarına, dizilerden kurumlara uzanan geniş bir yelpazede her sene titiz bir çalışma sürdürüyor. Radyo ve televizyon alanında başarıyla temayüz eden meslektaşlarını tespit ediyor.

Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin faydasına olan konularda daima sizlerin yanında oldum. Bundan sonra da faaliyetlerinize gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Değişim ve yenilik hayatın temel dinamiğidir. Dünyada sabit kalan unsur değişimin ta kendisidir.

Ayrıntılar gelecek...