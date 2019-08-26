Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Başkanı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı, aziz kardeşlerim, saygıdeğer vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözleriin kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Anadolu'nun en doğusundaki Malazgirt'te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra en batıdaki İznik'te yeni bir devlet kurarak inşallah ebediyyen mühürledik.

Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden, tarihinden, kültüründen koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık. Bugün millet olarak bilhassa da gençlerimizle birlikte Malazgirt Zaferi'ni böylesine bir coşkuyla kutluyorsak işte bu projeyle birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarı taşıdık. Yarım asır hedef olarak bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır.

Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir asıl fetih gönüllerin fethidir.

Ayrıntılar gelecek...