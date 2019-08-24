Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- İçeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, milletimizin istikbal ve istiklalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha fazla güçlendireceğiz. Gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

- Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız hadiseler Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ülkemiz iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Böyle bir dönemde hiçkimse kendi siyasi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Dönem uzlaşma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakara bir araya gelme dönemidir. Bunun için her fırsatta muhataplarımıza iş birliği çağrısı yapıyor, her kesime elimizi uzatıyoruz. Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır.

- AK Parti olarak hiç bir zaman partizanca davranış içinde olmadık. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik. Bugün de aynı hassasiyeti taşıyoruz. Her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız. 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz. İşte bu tehditlerin önündeki en büyük engel Cumhur İttifakıdır.

- 17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 yıldır Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu taşıyoruz. Bu harekete gönlünü veren hizmet eden yüreğini ortaya koyan herkese bir kez daha muhabbetlerimi sunuyorum. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Üniversite kapılarında gözyaşı döken başörtülü kızlarımızın, karşılaşılan adaletsizlikler bizim dönemimizde son buldu. Her alanda 18 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye var.

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