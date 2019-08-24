Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Eğitimde 20 bine ulaşan öğrencimizle bölgemizin parlayan yıldızı olan üniversitemizi kurduk. Yurt kapasitelerimizi arttırdık. Yeni yurtları da şehrimize kazandırıyoruz. Sağlıkta 28 tesisi sizlerin hizmetine sunduk. Rize'ye 800 yataklı şehir hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 160 kilometreye çıkarttık. Ovit Tünelini inşa edip hizmetinize sunduk.

- Denizi doldurarak inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanının yapımı sürüyor. 1,5 yıl içinde bitirip hizmetinize sunacağız.

- Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini korumanın hem de KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını müdafa etmenin mücadelesini veriyor. Türkiye'de bundan daha milli bir mesele olabilir mi? Ama maalesef biz ülkemizde bunu sağlayamıyoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var. Onun başındaki zat hep başka oldan gidiyor. Bu ekip terör örgütleriyle mücadelemizden Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına her konuda karşımızdakilerin yanında saf tutuyorlar. Sondaj gemilerimizin maliyeti üzerinden mecliste gündemimize getirmişlerdi. Kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmemişlerdi. Türkiye'yi 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 modern sismik araştırma gemisi sahibi yaptık. Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerine başlayınca karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. AB de Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Kuru gürültüye papuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki gemilerin bordo bordoya geldiği anlar yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atmadık, kendi planımızı uygulamaya devam ettik. Bölgedeki çalışmalarımız sürüyor. Biz bu işi sonuna kadar getirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek. Çünkü enerji demek güç demektir.

- CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamı gerçek yüzlerini gösterdiler. Dertlerinin kendi kişisel ve ideolojik iktidarlarını inşa etmek olduğu attıkları her adımda ortaya çıktı. İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Ben böyle tatil yapamadım daha. Kimi belediyeyi terör örgütüne peşkeş çekti, kimi şimdiden teslim bayrağını çekerek hiçbir iş yapmayacağını ilan etti. Biz böyle bir siyaset anlayışını kabul etmiyoruz.

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