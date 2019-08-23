Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- 35 yıldır sürdürdüğüöüz terörle mücadelede askerimizin, polisimizin, jandarmamızın gösterdiği başarı tarihe altın sayfalarla geçecektir. Sınırlarımız içinde ve ötesinde mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

- Bu devlet bir kabile devleti değildir. Bu devlet tarihe malolmuş bir devlettir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız 2228. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

- Malazgirt zaferimizin 948. yıl dönümü için inşallah Malazgirt'te olacağız.

- Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı ordularındandır.

- Ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar. Türkiye şehitler verirken kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözlerine göre hareket edecek değiliz. Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S-400 almamız gerekiyorsa onun için aldık, onun için alıyoruz.

- Şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var. Kıbrıs'taki haklarımızı korumaya devam edeceğiz.

- Terör örgütlerini sınılarımız içinde büyük ölçüde bitirme noktasına geldik. Sınırlarımız dışındaki terör koridorunu kırdık. Bu koridorun doğu ayağını da kırdığımızda büyük bir oyunu bozmuş olacağız. Sayın Putin ile 1,5 saat civarında bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta Trump ile de konuşacağız. Biz artık masadayız.

- Milletimiz olup bitenin farkında. Girdiğimiz her mücadelede 82 milyonun kalbinin, duasının, desteğinin arkamızda olduğunu biliyoruz.

- Bir takım belediye başkanlarının görevlerinden alınması bu çerçevede yapılmaktadır. Kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil'e gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız. Bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorlarsa biz de onları kapının önüne koyarız. Bunlara seyirci kalanlar gaflet içindedir. Günü geldiğinde tüm pazarlıklar, tüm ilişkiler, tüm ortaklıklar bilgileriyle, belgeleriyle ortaya dökülecektir.

- Suriye meselesi başta olmak üzere, güvenlikten ekonomiye her alana milletimize müjdelerimiz olacak. Her türlü imkana ve kararlılığa sahibiz. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça hep birlikte Türkiye oldukça Allahın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

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