Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta elde ettiği tartışmasız başarıyla ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtmıştır. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Sıfatımız ne olursa olsun her birimiz bu davanın birer neferiyiz.

Ne köklerimizi koparacağız ne de gözlerimizi ufuktan ayıracağız. 2071 projelerimize yön vereceğiz.

8,5 saati bulan İstanbul-İzmir yolculuğunu 3,5 saate indirmiş olduk. Bursa'da sağlık hizmetlerinde yeni dönemi başlatacak olan Bursa Şehir Hastanesi'ni açtık. Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başladı.

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