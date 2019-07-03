Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Ülkemizde halen eğitim gören 182 ülkeden 150 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz.

- Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır.

- Uluslararası öğrencileri mezuniyeti sonrasında da yakından takip etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ülkenize döndüğünüz zaman sizleri Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görmek istiyoruz. Sizler artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Beklentim nerede yaşarsanız yaşayın ne iş yaparsanız yapın bu ülke ile temaslarınızı asla koparmayın.

- Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.

- Vicdanın, ahlakın, adaletin hakim olduğu bir küresel düzen inşa edene kadar hep birlikte çalışmalıyız.

- Tarihimizden güç alarak başımıza gelenlerden ders çıkararak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz.

- BM'den G20'ye her zeminde kendimizle birlikte tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin de sesi olmaya çalışıyoruz.

- Vatanımıız korurken de yurt dışında törerle mücadele ederken de asla intikam peşinde olmadık.

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