Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

82 milyon birlikte biz bir aileyiz. Hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız tarihi birlikte inşa etmiş ecdadın evlatlarıyız.

Kimse bizi bölemez kimse ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez çünkü biz Kandil'den emir almıyoruz.

Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır.

İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir.

Bölgelerimiz şehirlerimiz arasına fitne sokulmasına asla izin vermeyiz.

Biz gücümüzü vesayet odaklarından değil milletimizin birliğinden beraberliğinden alıyoruz.

Siyaseti gönül yapmanın aracı olarak görüyoruz Türkiye'yi ortak paydada buluşturma çabası veriyoruz.

17 yıldır bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık. Batıda ne varsa doğuda da o olsun dedik.

Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Son 17 yılda demokrasi güçlendi vesayet geriledi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Türkiye'nin milli bekasının teminatıdır.

Bayrak, toprak, vatan birbiriyle iç içedir. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kadim kardeşliğidir.

Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz.

Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir.

Ayrıntılar gelecek...