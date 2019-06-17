Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Halkın desteğiyle Mısır Cumhurbaşkanlığına gelen merhum Mursi, zalim Sisi tarafından cunda hareketiyle devrilmiş ve hapse atılmıştı.

- Zalimler mazlumların canlarına kastedebilirler ama verdikleri mücadelenin izzetine halel getiremezler.

- Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildi bugüne kadar da gelmedik.

- Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır.

- İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür.

- 1994 yılı sadece bizim hareketimiz için değil aynı zamanda Türk siyasi hayatı için de bir milattır, bir kırılmadır.

- Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Görünüşü, inancı, meşrebi ne olursa olsun kimseyi dışlamadık.

- Bu mücadele nice isimsiz kahramanların duasıyla bugünlere ulaşmıştır.

- Bahanelerin ardına saklanma kolaycılığına kaçmadan millete olan taahütlerimizi yerine getirdik.

- Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi Ordu'da bu devletine valisine "it" diyor. Bu nasıl kucaklamadır?

- Böyle bir kişi benim milletimden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez.

- 1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var

- Susuz bir İstanbul'u suya kavuşturan biz olmadık mı?

- Şu anda İstanbul'da bütün kavşakları biz yaptık, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a biz kazandırdık.

- İstanbul'un kirli havasını ortadan kaldıran biz olduk.

- İnşallah bu kalkınma hamlesini Binali Yıldırım'ın başkanlığında 23 Haziran'dan sonra da devam ettireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...