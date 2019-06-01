Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Birileri ne yaparsa yapsın biz 82 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşması için çalışacağız.

Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz.

Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor.

Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor.

Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir.

Ayrıntılar geliyor...