Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Rabbim bize yardım bekleyen tüm mazlumlara el uzatacak güç ve imkan versin.
- Son altı yılda yaşadığımız, karşılaştığımız tüm olaylar içinde olduğumuz oyunun büyüklüğünü göstermektdir.
- Yarın Yenikapı'da inşallah 313 bin kişiyle enderun teravih kılacağız
- Usulsüzlükler, yolsuzluklar nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Tek amacımız milli iradenin tecellisinin sağlıklı şekilde kayıtlara geçmesini sağlamak.
- 23 Haziran'da yeni bir seçimle İstanbul inşallah yeni Büyükşehir Belediye Başkanına kavuşacaktır.
- Sizlerden sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum.
- Millet olarak birliğimizden taviz vermezsek bizi kimse 2023 hedeflerimizden alıkoyamaz.
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