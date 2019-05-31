Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Rabbim bize yardım bekleyen tüm mazlumlara el uzatacak güç ve imkan versin.

- Son altı yılda yaşadığımız, karşılaştığımız tüm olaylar içinde olduğumuz oyunun büyüklüğünü göstermektdir.

- Yarın Yenikapı'da inşallah 313 bin kişiyle enderun teravih kılacağız

- Usulsüzlükler, yolsuzluklar nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Tek amacımız milli iradenin tecellisinin sağlıklı şekilde kayıtlara geçmesini sağlamak.

- 23 Haziran'da yeni bir seçimle İstanbul inşallah yeni Büyükşehir Belediye Başkanına kavuşacaktır.

- Sizlerden sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum.

- Millet olarak birliğimizden taviz vermezsek bizi kimse 2023 hedeflerimizden alıkoyamaz.

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