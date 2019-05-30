Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yargı Reformu Stratejisi toplantısının ülkemize, milletimize, adalet teşkilatımıza ve yargının tüm taraflarına hayırlı olmasını diliyorum.

Uzun ve emek isteyen bir hazırlık döneminin ardından bu strateji belgesini kamuoyunun huzurnuna getiren sayın Adalet Bakanımıza ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Hazırlık sürecinde kıymetli değerlendirmeleriyle, teklifleriyle Yargı Reformu Strateji Belgesine katkı sağlayan herkese şükranlarımı özellikle ifade etmek isterim.

Adalet mülkün temelidir diyerek devleti adalet üzerinde inşa eden ve yaşatan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında hep ilk sıralarda yer almıştır. Milletimiz 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi ettiğinde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geçtiğimiz 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlarda yaptığımızı en büyük reformları yine bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz görüyoruz. Hayatın bizzati kendisinin kesintisiz bir değişim süreci olduğu gerçeği bize bu alanlardaki reformları da sürekli devam ettirmemiz gerektiğine işaret ediyor. Bu sebeple şimdi milletimizle paylaşacağımız Yargı Reformu Strateji Belgesini aynı zamanda sonraki reform hazırlıklarının da başlangıcı olarak görebiliriz. Adalet Bakanımız reform belgesinin hazırlık sürecini anlattı. Reform belgesinde yer alan kimi uygulamaları açıklamayı beklemeden hayata geçirmeye başladık. Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşu nöbetçi noterlik uygulaması hakim ve savcıların uyacakları etik kuralların belirlenmesi gibi hususlar bunlardan bir kısmıdır. Reform belgesinde yer alan diğer başlıkların uygulamaya geçirilmesi sürecini de bizzat yakından takip edeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...