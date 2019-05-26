Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hep söylediğimiz gibi siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur. Milletle beraber siyaset yapmanın gücünü çok yakından biliyorum. Biz AK Parti'yi genci yaşlısı, erkeği kadını tüm milletimizle birlikte kurduk.

İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kararın nedeni, kanunsuzluklar, özensizlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar vardır. Her hırsızlık kötüdür, ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir.

Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hukukunu korumak için mücadele ettik. Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nın seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Artık 4 hafta var. Bu sürecin gerekçelerini İstanbul halkına anlatmamız gerekiyor. Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz.

Hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedik, aradık şimdi sandık karşımızda. Biz ne kimsenin hakkına göz koyar, el uzatırız, ne de milletimizin gaspına rıza gösteriririz. Bundan sonraki seçimlerde benzer sıkıntıların yaşanmaması için dikkat edeceğiz. Unutmayın en etkili siyaset yüz yüze yapılan siyasettir.

Bugün buraya Yassıada'dan geldim. Yani Yaslıada'dan. Orada Adnan Menderes ve iki arkadaşı idam edildi. Şimdi biz o Yaslıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yapıyoruz. İnşaatın yarıdan fazlası bitti. İnşallah aralık ayında açılışını yapacağız. Burada ulusal, uluslararası toplantıları yapacağız. Yani artık Yaslıada idamla anılmayacak.

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