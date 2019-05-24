Türkiye CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz İstanbullular, değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerim kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün 19'uncu gününü geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları eda ettiğiniz ibadetleri yaptığınız hayırları kabul eylesin diyorum.

Şimdiden 10 gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Üye sayısı 200 binin üzerinde olan başlı başına bir ekonomi devidir. Şu anda İstanbul halkına hizmet için tezgahının direksiyonunun ekmek teknesinin başında ter döken tüm esnaf sanatkar kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören emeği ile çalışan üreten hizmet veren tüm kardeşlerimize Allah kolaylık, bereket, sağlık afiyet versin diyorum.

Kendileri aileleri şehirleri ve ülkeleri için emekleri yanında gerektiğinde canlarını ortaya koyan siz esnaf ve sanatkarlarımıza şükran borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bir kaç kendini bilmezin bu nezif ve büyük ailenin adını lekelemelerine izin vermeden sizleri hak ettiğiniz konuma getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Geçmişte esnaflık yapmış sizlerle birlikte yürümüş bir kardeşiniz olarak her meselenizi kendi meselem olarak gördüğümü bilmenizi istiyorum. İstanbul'a yaptığımız yatırımların pek çoğunun ilhamını sizlerden aldık. Hemen her alanda önce sizleri dinledik teşhislerinizi taleplerinizi aldık sonra çözüm için kolları sıvadık. İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik.

15 milyonu aşkın nüfusu ile İstanbul için ve 82 milyonu aşkın nüfusu için ne yapılacaksa birlikte yapalım.

Esnaf ve sanatkarlarımız için bugüne kadar yaptıklarımızın en yakın şahitleri sizlersiniz. Günümüz şartlarına uygun yeni bir esnaf ve sanatkarlar kanununu biz çıkardık. Sıkıntıya giren kardeşlerimizin borçlarını defalarca yapılandırarak işlerini sürdürübilmelerini sağladık. Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını kolaylaştırdık. İstihdam desteği ile düşük faizli kredi desteği ile sizlerin hep yanında olduk.

"ÖTV indirimini gerekirse uzatabiliriz"

Gençler, kadınlar, engelliler için ilave destekler getirdik. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay biten bu uygulamayı uzatabiliriz. SGK ödemeleriniz konusunda hassasiyet göstermenizi istiyorum.

Taksiler konusunda hala şikayetler geliyor. Dijitalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak geliştirilen ve milli bir yazılım olan itaksi uygulaması şehiriçi ulaşımda büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır.

"UBER'in korsan taksicilikten farkı yok"

Gençlerle bir sohbetim oldu. Baktım dışardan bir grup geldiler UBER ile ilgili bizim halimiz ne olacak dediler. Bende kendilerine şunu söyledim. Bizim litaratürümüzde UBER diye birşey yok dedim. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Sizler dedim hangi yasaya göre böyle birşeyi çıkardınız. Kendi kendinize icat ettiniz UBER diyorsunuz. şu anda bizim taksicilerimiz onların hakkını gaspederek kusura bakmayın size devredemeyiz dedim. Bunun için de dünya UBER taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim. Hala da vermiyorum. Vermeyince burada ne varsa götürdüler. Bakın ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. UBER konusu bizim için bitmiştir.

"Taksilerimizi yenilemek için gerekli desteği veririz"

Madem insanlarımız taksiler konusunda daha yüksek standartlar istiyor öyleyse hep birlikte bunları taksici kardeşlerim karşılamanın yollarını arayacaklar. Geçenlerde İstanbul Taksiciler Odası ile havalimanında bir araya geldim kendilerine bunları söyledim. Taksilerimizi icabında yenileyeceğiz. Bize düşen neyse biz gerekli desteği veririz. Taksilerimiz de pırıl pırıl olacak. İstanbulluya pırıl pırıl taksiler yakışır. Hatta belki inşallah sayın Başkanımız seçimlerden sonra bir araya gelecek ve burada İstanbul'a yönelik belki modellerde bile değişime gidilebilir. Dünyanın bazı ülkelerinde farklılık arz eden şeylerdir. Bu adımı da atarız.

Türkiye 31 Mart'ta bir seçim yaşadı. Yüksek Seçim Kurulu yapılan itirazları değerlendirerek İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili yenileme kararı verdi. Önceki gün bu kararın gerekçeleri de 250 sayfalık bir metin halinde yayınlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada çalma burada. Bu sandıklarda oy kullanan kişi sayısı 212 binin üzerindedir. Dolayısıyla kanuna aykırı atanmış bu sandıklarda kullanılan 212 binden fazla oy şüpheli duruma düşmüştür. Peki seçimi kazandığı iddia edilen aday ile ikinci sıradaki aday arasındaki fark 28 binden başlamış en son 13 bin 729'a kadar inmiştir. Burada şüphe var şaibe var.

Ayrıntılar geliyor...