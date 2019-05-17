Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

31 Mart seçimlerinde tekrar seçilen ve ilk defa göreve gelen tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum.

Muhtarlar toplantımızın ellincisini sadece İstanbul muhtarlarımızla yapmak istedik. Çünkü milletin evinde Külliye'de biliyorsunuz sürekli muhtarlarımızla buluştuk ve buluşmaya devam ettik bundan sonra da edeceğiz.

Artık ortasına ulaşmak üzere olduğumuz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Başı rahmet ortası mafiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizin rahmet günleri geride kaldı şimdi mafiret günlerindeyiz.

Bu mübarek günlerde tutulan oruçların, ibadetlerin yapılan hayırların hak katında kabul görmesini temenni ediyorum.

Muhtarlıklarımızın büyüklükleri çok farklı olduğu için büyük şehirlerimiz başta olmak üzere bazı yerlerde bir kişinin tüm mahalleyi kucaklaması mümkün olmayabiliyor. Esasen kırsal için ayrı büyük şehirler için ayrı şekilde mahallelerin fiziki büyüklük ve nüfus esasına göre gözden geçirilmesinde fayda görüyorum.

Etkin ş;ekilde yönetilebilir mahalle birimleri muhtarlarımız vasıtasıyla milletimize verilecek hizmetlerin kalitesini yükseltecektir. Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var.

Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir.

Özlük hakları yanında silah dediniz silah da verdik hem de geri iade edilmeyecek şekilde.

Muhtarlık bilgi sistemini de biz kurduk. Bu muhtarlık müessesine verdiğimiz önemin bir işaretidir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık daire başkanlığını biz kurduk.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi konusunda kafaların hala net olmadığını görüyorum. Seçimlerin yenilenmesi kararının neden verildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya memur olması şartı getirilmiştir. Yani herhangi bir işçi veya sözleşmeli farketmez sandık kuruluna başkan olamaz.

Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. İl seçim kurulları sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu kurnalın ne derece uygulandığını bilemiyoruz.

Seçimin tüm aşamaların mercek altına alınca tespit ettik. Kasıtlı veya sehven yapılmış daha pekçok yanlışı da ortaya çıkardık. 31 Mart seçimlerinde hem sandık kurulu üyelerinin atanması hemde oy sayım cetvelleri konusunda hatalı işlemler olduğunu belgelerle Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdik. İstanbul'daki 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388'i mühürsüzdür. 684'ü imzasıdır. 498'i eksik doldurulmuştur. 919'unda rakam belirtilmemiştir. Üstelik bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usulsüzlüklerdir. YSK partimizin yaptığı itiraz üzerine 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak kaydedildiğini tespit etmiştir.

Kanuna aykırı her iki işlemin gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır. Bu 123 sandıktani 42 bin oyun akıbeti belli değildir çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 bine düşmüş olmasını da kendileri itiraf ediyor. Peki burada bir şaibe yok mu? Birşeyler çalınmadı mı? 16 bin oy çalındı. Yüksek Seçim Kurulu haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir.

Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler şunu söylüyor. Aynı zarfa dört farklı oy konduğu halde neden sadece Büyükşehir seçimleri yenilenir? Kendi kurdukları dünyanın dışındaki herşeye gözlerini ve gönüllerini kapatmış olanlar bu gerçekleri duymuyor.

Ayrıntılar gelecek...