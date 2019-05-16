Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz şehitleriyle yaşayan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar 78 şehitliği olan bir milletiz.

Geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice katleden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bu milletin birliğine, beraberliğine kasteden katil sürülerine döktükleri her damla kanın hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.

Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere bir gece ansızın girecek, gerekli temizliği yapacağız. Nereye saklanırlarsa saklansınlar vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacak. Bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...